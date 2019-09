Spatenstich für Neubau der Grumbach-Talbrücke

Saarbrücken Mit einem Spatenstich haben am Donnerstag die Arbeiten zum Bau der neuen Grumbach-Talbrücke an der A6 bei St. Ingbert begonnen. Das rund 75 Millionen teure Bauwerk solle in 2024 fertig werden, teilte das saarländische Verkehrsministerium in Saarbrücken mit.

Ein Neubau sei notwendig geworden, weil die 1961 errichtete Brücke „ihre Alters- und Belastungsgrenze“ erreicht habe. Die 326 Meter lange Stahlverbundbrücke zwischen den Anschlussstellen Saarbrücken-Fechingen und Ingbert-West werde täglich von rund 41 600 Fahrzeugen genutzt.

Der Ersatzneubau soll dort entstehen, wo heute die alte Brücke steht. Zunächst werde das erste Teilbauwerk in Richtung Saarbrücken auf der Westseite der A6 bis 2021 neu gebaut. Dann erfolge der Abbruch der alten Brücke, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Der Verkehr werden dann vierspurig über das neue Teilstück geleitet und danach das zweite Teilstück in Richtung Kaiserslautern neu gebaut.