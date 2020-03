Sparkassenverband: Bedarf an Stundung von Kreditraten

Mainz Angesichts der Corona-Krise verzeichnet der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz eine wachsende Nachfrage nach Stundungen von Kreditraten. Zum Stand Montagabend seien es bei den Sparkassen im Land rund 13 800 Anträge auf eine Aussetzung von Zinszahlungen für die nächsten drei Monate gewesen, berichtete Verbandsgeschäftsführer Roman Frank am Dienstag in Mainz.

Mit Blick auf Förderdarlehen der Förderbank KfW, die über Hausbanken beantragt werden müssten, berichtete der Verband von rund 4850 Anträgen bis Montagabend bei den Sparkassen in ganz Deutschland. 499 davon seien aus Rheinland-Pfalz gekommen, also über zehn Prozent. Bei 132 dieser Anträge gebe es schon eine positive Kreditentscheidung seitens der jeweiligen Sparkasse, hier werde kurzfristig ausgezahlt. In den kommenden Tagen sei mit einem Anstieg der Anträge zu rechnen.