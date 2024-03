Banken Sparkassen: Maßnahmen gegen Automatensprengungen wirken

Die Millioneninvestitionen in die Sicherheit von Geldautomaten zeigen nach Angaben des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz Wirkung. „Seit dem letzten aus Tätersicht erfolgreichen Angriff auf Sparkassen-Automaten in Rheinland-Pfalz im Juli 2023 waren alle weiteren Versuche bis zum aktuellen Zeitpunkt erfolglos“, sagte Verbandspräsident Thomas Hirsch am Mittwoch in Mainz.