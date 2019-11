„Spar-Euro“ für vorbildliche Kommunen vergeben

Mainz Trotz hoher Verschuldung die eigene Kommune mit kreativen Projekten voranbringen. Das wird mit dem „Spar-Euro“ belohnt. Dabei spielt das Ehrenamt eine entscheidende Rolle.

Weil sie in vorbildlicher Weise Steuern gespart haben, sind der Eifelkreis Bitburg-Prüm, die Städte Pirmasens und Hillesheim sowie die Verbandsgemeinden Herxheim und Offenbach an der Queich mit dem „Spar-Euro“ 2019 geehrt worden. Die symbolische - nur mit einer Skulptur verbundene - Auszeichnung haben der Steuerzahlerbund und die drei kommunalen Spitzenverbände am Freitag in Mainz vergeben. Gewürdigt werden kreative Projekte, die zur Nachahmung anregen. Dabei spielen das Engagement der Bürger und die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen oft eine Schlüsselrolle.