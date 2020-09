Spahn will Boehringer und Bioscientia besuchen

Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Ingelheim Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will an diesem Dienstag zwei Firmen aus dem Medizinbereich in Ingelheim besuchen. Zunächst sind um 17.30 Uhr Gespräche beim Pharmariesen Boehringer Ingelheim mit dem Vorsitzende der Unternehmensleitung, Hubertus von Baumbach, und der Deutschland-Chefin Sabine Nikolaus geplant.

