Spahn lobt saarländische Corona-Testungen

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Saarbrücken Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die flächendeckenden Coronavirus-Tests in Altenheimen und die geplanten Massentests auf Antikörper im Saarland gelobt. Er fände das Konzept „sehr sehr gut“, sagte Spahn am Freitag bei seinem Besuch in der Staatskanzlei in Saarbrücken.

Außerdem sei das Saarland „mit Anstoßgeber“ für Diskussionen der Gesundheitsminister gewesen.

Mittlerweile besteht laut Spahn eine Kapazität von bis zu einer Million Tests in der Woche, die Labore schaffen könnten. Im Moment werde aber deutlich weniger abgefordert. Nachdem man sehr große Anstrengungen unternommen habe, die Kapazitäten zu erhöhen, sollten jetzt die Möglichkeit genutzt werden, vor allem stärker in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowohl das Personal als auch Patienten und Pflegebedürftige zu testen. „Und da ist das Konzept aus dem Saarland sicherlich auch ein Vorbild für vieles andere“, sagte der Bundesgesundheitsminister. Gleiches gelte auch für die Antikörper-Testungen, die das Saarland in Kürze mit 2300 repräsentativ ausgewählten Teilnehmern starten will.