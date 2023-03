Wetter Spätwinter, Frühsommer, Spätwinter an Rhein, Mosel und Saar

Offenbach · Vom Spätwinter zu frühsommerlichen Temperaturen und zurück zum Spätwinter: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Rheinland-Pfalz und das Saarland eine „Achterbahnfahrt“ voraus: Nach Schneefall am Wochenende lässt am Montag eine Warmfront die Temperaturen auf maximal 16 bis 19 Grad steigen, wie der DWD in Offenbach am Sonntag mitteilte.

12.03.2023, 12:34 Uhr

Ein Nadelwald ist mit Schnee bedeckt. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Zugleich gibt es teils schauerartigen Regen und stürmische Böen. Am Dienstag sinken die Höchsttemperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder auf 9 bis 12 Grad. Es bleibt regnerisch und stürmisch. Vor allem in den Bergen kann es erneut schneien. Spätwinterlich gibt sich auch der Mittwoch - mit Höchsttemperaturen von nur noch 6 bis 9 Grad. © dpa-infocom, dpa:230312-99-922873/2

(dpa)