Spätsommertage mit viel Sonne und Temperaturen bis 33 Grad

Bis hinunter zum Rhein ertrecken sich die Weinberge hinter der Burg Stahleck in Bacharach. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Offenbach Der Spätsommer zeigt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen in seiner ganzen Pracht. Vor allem in der südlichen Pfalz und in den Tälern von Mosel und Rhein steigen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis auf 33 Grad.

Dazu scheint fast überall die Sonne. „Hoch Kevin ist da, und mit ihm kehrt der Sommer zurück“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.