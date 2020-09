Spätsommerliches Wetter erwartet

Die Sonne strahlt durch die roten Blätter eines Rot-Ahorns. Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am Wochenende spätsommerlich. Bereits am Freitag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter bis sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 22 Grad in der Eifel und 28 Grad im Saarland und in der Pfalz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa