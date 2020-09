Spätsommer hält sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Die Sonne scheint durch leichte Cirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich zum Start der Woche über Sonnenschein und milde Temperaturen freuen. Am Montag werden Höchstwerte von 25 bis 27 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zum kalendarischen Herbstanfang am Dienstag (22. September) steigen die Temperaturen dann noch einmal leicht auf bis zu 28 Grad. Im Lauf des Tages ziehen von Südwesten her einige Wolken auf, es bleibt aber trocken.