Agrar Spätfröste: Winzer im Saarland befürchten geringere Ernte

Weil der Winter sehr mild gewesen sei, sei die Natur mindestens zwei Wochen voraus. „Wenn der Winter härter wäre und es nicht so früh warm geworden wäre, dann wären die Pflanzen noch gar nicht so weit“, erläuterte Hoffmann. „Aber so wird ihnen signalisiert: Zieh die Jacke aus und das T-Shirt an - und dann kommt der Frost und damit der Schaden.“ Wären die Reben später ausgetrieben, wären auch die Spätfröste kein Problem gewesen. „Bedingt durch den Klimawandel kommt es in den letzten Vegetationsperioden zu einem immer früheren Austrieb“, sagte Hoffmann. Hiermit steige auch die Gefahr von Spätfrostschäden, da entsprechende Kaltluftmassen bis zu den Eisheiligen Mitte Mai zu erwarten seien.