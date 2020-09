Sozialministerium bereitet Aktionsplan gegen Armut vor

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Sozialministerin in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Nach mehr als 150 Lösungsvorschlägen zur Bewältigung und Vermeidung von Armut bereitet das Sozialministerium in Rheinland-Pfalz einen Aktionsplan vor. Diese Vorschläge aus einem 2017 gestarteten Beteiligungsprozess sollen mit dem kürzlich vorgestellten Armuts- und Reichtumsbericht des Landes in den Aktionsplan gegen Armut und Ausgrenzung einfließen, wie Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag bei der Besprechung des Berichts im Landtag mitteilte.

Viele der in dem Bericht genannten Probleme könnten durch Einführung einer Kindergrundsicherung gelöst werden, sagte die Ministerin und wies auf das überdurchschnittlich hohe Armutsrisiko von Alleinerziehenden und Familien mit Kindern hin. Für die Grünen sagte der Abgeordnete Daniel Köbler, eine Kindergrundsicherung könne mit einem Drittel der Kosten für die Abschaffung des Soli finanziert werden.