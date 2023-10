Auszeichnung Sozialdienst katholischer Frauen bekommt Nell-Breuning-Preis

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) wird an diesem Freitag (19.00 Uhr) mit dem Oswald von Nell-Breuning-Preis 2023 der Stadt Trier geehrt. Damit werde „das große gesellschaftliche Engagement“ des Frauen- und Fachverbands gewürdigt, das „ganz im Sinne Nell-Breunings zu mehr sozialer Gerechtigkeit in Deutschland“ beitrage, teilte die Stadt mit. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre in Erinnerung an den in Trier geborenen Sozialethiker Oswald von Nell-Breuning (1890-1991) verliehen. Der Preis gehe zu gleichen Teilen an den Verband auf Bundesebene und den SkF Trier.