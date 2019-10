Sozial- und Naturwissenschaften im Trend

Studenten sitzen in einer Vorlesung. Foto: Jan Woitas/zb/dpa.

Mainz/Trier Studienbewerber in Rheinland-Pfalz interessieren sich im Wintersemester vor allem für sozial- und naturwissenschaftliche Fächer. In Mainz und der Universität Koblenz-Landau ist besonders das Fach Psychologie beliebt, berichteten die Sprecher beider Hochschulen.

Bei beiden Universitäten war die Zahl der Bewerbungen in etwa so hoch wie im Vorjahr. An der Uni Kaiserslautern sei bei den Sozialwissenschaften zudem ein Zuwachs der Bewerbungen um fast 34 Prozent festgestellt worden.