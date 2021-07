Sorge vor Regen im Ahrtal: Förderprogramm

Der Fluss Ahr fließt durch das Ahrtal an dem zerstörten Ort Marienthal und den Weinbergen vorbei. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild

Bad Neuenahr-Ahrweiler Prognosen sagen Gewitter in Rheinland-Pfalz voraus. Die Menschen im Katastrophengebiet hoffen, dass die dunklen Wolken schnell weiterziehen. Eine Woche nach den Überschwemmungen werden weiterhin 155 Menschen vermisst. Der Innenminister kann wenig Hoffnung machen.

In dem von der Hochwasserkatastrophe stark betroffenen Ahrtal blicken die Menschen mit Sorge auf die Wetterprognosen fürs Wochenende. „Viele sind unter dem Eindruck des Ereignisses natürlich jetzt auf hab Acht“, sagte der Präsident des rheinland-pfälzischen Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Rainer Kaul, in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Dem Deutschem Wetterdienst zufolge werden schauerartiger Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz erwartet. Es könne erneut Starkregen geben, hieß es. „Zunächst hoffen wir mal, dass der Regen nicht so heftig wird“, sagte Kaul am Donnerstag. „Aber das ist eine neue Herausforderung, die wir dann meistern müssen.“

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat bisher keine Hinweise, dass die Warnketten vergangene Woche nicht funktioniert haben. „Es kam alles zusammen, was an ungünstigen Umständen überhaupt zustande kommen konnte, in diesem kleinen Ahrtal“, sagte er in Mainz. „Die Situation ist eine solche Ausnahme, die die Bundesrepublik noch nicht erlebt hat.“ Für solche Situationen sei ein völlig neues Warnsystem notwendig. „Katwarn scheint funktioniert zu haben, solange es Warnungen aussprechen konnte.“

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, Nina, aber „war wohl nicht einsatzfähig“, warum wisse er nicht. Es habe auch Warnungen über die Medien gegeben. In einigen Orten seien Sirenen zu hören gewesen, der Geräuschpegel des Wassers sei nach Aussage von Feuerwehrleuten aber so hoch gewesen, dass diese wohl nicht überall wahrgenommen worden seien. „Wir alle denken, wenn die Sirene geht, wird die Feuerwehr alarmiert.“ Das System stamme aus der Zeit der „einfachen Fensterverglasung“ und müsse angepasst werden.

Nach der Katastrophe werden in Rheinland-Pfalz weiterhin 155 Menschen vermisst. „Eine Woche nach einem solchen Ereignis nehmen die Chancen, dass Vermisste noch leben können, ab“, sagte Lewentz. Von den 128 Toten seien bisher 62 identifiziert. Zu den Toten und Vermissten kämen 766 Verletzte in Rheinland-Pfalz. Viele sind traumatisiert. Das DRK sei mit Kriseninterventionskräften unterwegs, um psychologische Hilfe zu leisten, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt bei einem Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Betroffen seien auch Helfer.

Rheinland-Pfalz legte mittlerweile ein Sonderförderprogramm für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im Katastrophengebiet auf. Damit könnten Kommunen in den betroffenen Regionen sofort mit dem Wiederaufbau beginnen, teilte das Klimaschutzministerium mit. Kosten entsprechender Investitionen können vom Land übernommen werden, das dafür 20 Millionen Euro bereitstellt.

Im Chaos des Hochwassergebiets beschäftigen immer wieder auch Straftaten die Polizei. Insgesamt seien dort bisher von der Polizei 31 Straftaten festgestellt worden, davon 25 mit Eigentumsbezug, berichtete Innenminister Lewentz. Es habe vier vorläufige Festnahmen gegeben. Konkrete Hinweise zu Plünderungen lägen aber nicht vor.

Nach den Worten von Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) war das Hochwasser „eine extreme Katastrophe weit jenseits eines hundertjährigen Hochwassers“. „Die Katastrophe war absolut einzigartig“, sagte sie in Mainz. Stellenweise seien bis zu 140 Liter Niederschlag pro Quadratmeter auf einen von dem Regen der Vortage gesättigten Boden gefallen. Bäche, die sonst 60 oder 80 Zentimeter hoch seien, hätten Pegel von sechs, sieben Metern und mehr erreicht. „Der Schutz vor solch verheerenden Wassermengen ist nicht möglich.“

Das finanzielle Ausmaß der Katastrophe ist nach den Worten von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) noch unklar. „Sicher ist, die sichtbaren Schäden gehen schon jetzt in die Milliardenhöhe“, sagte sie in Mainz. Ob die Katastrophe einen Nachtragshaushalt für 2021 erforderlich mache, sei noch nicht abzusehen. „Schon jetzt ist klar, dass die Katastrophe den Landeshaushalt auf Jahre hinaus belasten und beschäftigen wird.“ Der Wiederaufbau sei eine enorme Herausforderung. „Wir lassen die Menschen in den betroffenen Gebieten nicht allein.“

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hat unterdessen ein sogenanntes Familienzentrum in einer Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler schließen lassen. Es wurde von dem Verein „Initiative Eltern stehen auf“ betrieben, deren Webseite Nähe zur „Querdenker“-Szene vermuten lasse. Eine Sprecherin des Landesamtes sagte, es sei um die Frage des Kindeswohls gegangen. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.