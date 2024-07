Tiere Sorge um Feldhamster bleibt - Naturschützer zählen Bauten

Die Tierschützer hatten im April und Mai auf ausgewählten landwirtschaftlichen Flächen insgesamt 516 Hektar Fläche in Rheinhessen und an der Nahe näher angeschaut. Da im Frühjahr in aller Regel ein Tier auf einen Bau komme, könne so die Entwicklung des Bestandes geschätzt werden, erklärte die Stiftung.