Sonnigster Juni in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Messungen

Die Sonne scheint auf ein Kornfeld. Foto: Christophe Gateau.

Offenbach Der zu Ende gehende Juni war in Rheinland-Pfalz der sonnigste seit Beginn der flächendeckenden Messungen 1951. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten ersten Auswertung des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach hervorgeht, wurden insgesamt 305 Sonnenstunden registriert - der Durchschnitt liegt bei gerade einmal 192 Stunden.

Damit wurde zugleich der bisherige Rekord aus dem Jahr 1976 mit 292,1 Sonnenstunden geknackt.