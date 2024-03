Wetter Sonniges Wochenende und grauer Wochenstart

Mit einem wechselnd bis stark bewölkten Himmel klingt das Wochenende am Sonntag aus, so die Vorhersage. Im Westen und im Süden regne es im Tagesverlauf zudem etwas. Auch für Montag erwarten die Meteorologen wechselnde Bewölkung. Dazu werde es zeitweise etwas nass. Immerhin bleibt es mild, so der DWD: Die Temperaturen erreichen an beiden Tagen bis zu 9 bis 14 Grad.