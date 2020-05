Sonniges Wochenende in Rheinland-Pfalz

Mainz/Saarbrücken Zum Start ins verlängerte Himmelsfahrts-Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonniges Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Mittwoch trocken und weitgehend klar.

Auch am Donnerstag bleibt es weitgehend heiter. Nur nördlich der Mosel kann es laut Vorhersage am Feiertag zu Gewittern kommen, sonst bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 28 Grad. In der Nacht zu Freitag ziehen laut DWD dann Wolken auf, die sich auch im Laufe des Tages halten.