Sonniges Wochenende erwartet: Kein Regen in Sicht

Die Sonne scheint durch eine Blume. Foto: Tom Weller/dpa

Offenbach Mit viel Sonne und Temperaturen fast bis an die 30-Grad-Grenze geht die Woche zu Ende. Eine Hochdruckzone, die vom Atlantik über Mitteleuropa bis nach Osteuropa reicht, bringe Rheinland-Pfalz und dem Saarland freundliches Spätsommerwetter, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach voraus.

