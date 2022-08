Vorhersage : Sonniges Wetter erwartet: Ab Montag Gewitter möglich

Die Sonne scheint am Himmel. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Offenbach Nach sonnigen Tagen kündigen sich zum Wochenstart örtliche Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland an. Am Sonntag wird es sonnig und überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Im Tagesverlauf können Wolken aufziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 30 und 34 Grad. In der Nacht zu Montag kann es zu Schauern und vereinzelt Gewittern kommen. Die Temperaturen fallen dabei auf 19 bis 16 Grad.

Am Montag erwartet der DWD einen wechselhaften Mix aus Wolken, Regen und Gewittern. Starkregen und Hagel sind demnach nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf maximal 26 bis 29 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220813-99-372652/2

(dpa)