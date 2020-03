Sonniges, aber kühles Wetter zum Beginn der neuen Woche

Die Sonne scheint auf leere Sitzbänke entlang eines Fußgängerweges. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild.

Offenbach Hoch „Jürgen“ sorgt in den kommenden Tagen für viel Sonne in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zwar zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel, es bleibt allerdings kühl, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.

Die Temperaturen steigen demnach bis zur Wochenmitte auf maximal elf Grad.