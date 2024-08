Wetter-Vorhersage Sonniger und trockener Start in die Woche

Nach gewittrigen Tagen beginnt die neue Woche mit viel Sonne und hochsommerlichen Temperaturen. Der Montag wird im Saarland und in Rheinland-Pfalz heiter bis wolkig, dazu wird es 26 bis 29 Grad warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im höheren Bergland bleibt es bei 23 Grad. Am Dienstag steigen die Werte bei viel Sonnenschein auf heiße 30 Grad, in höheren Lagen auf 25 Grad. Ab Mittwoch wird es dann wieder ungemütlicher. Nachts ziehen von Westen her Wolken auf, die Schauer mitbringen. Auch Gewitter sind wieder möglich. Die Temperaturen steigen am Mittwoch auf 26 bis 29 Grad, in Hochlagen auf 23 Grad.