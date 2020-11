Sonnige Tage in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach Nach dem Nebel kommt die Sonne: Vielerorts in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich die Menschen am Freitag und Samstag über sonniges Wetter freuen. Am Sonntag sei allerdings mit kompakten Wolkenfeldern und leichtem Regen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

