Wetter : Sonnerekord für Rheinland-Pfalz

Hinter einem abgestellten Fahrrad in der Mainzer Innenstadt scheint die Sonne. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archiv

Offenbach Auch in Rheinland-Pfalz war der März 2022 der sonnenscheinreichste seit Beginn der Aufzeichnungen 1951. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte, schien die Sonne knapp 230 Stunden lang.

Damit löste der März 2022 den bisherigen Märzspitzenreiter 2011 ab. Damals waren gut 205 Sonnenstunden gemessen worden.

Der vieljährige Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961-1990 betrug für Rheinland-Pfalz 111 Sonnenstunden. Im Vergleich der Bundesländer zählte Rheinland-Pfalz im März 2022 allerdings eher zu den sonnenscheinärmeren Ländern, wie der DWD berichtete.

Die Durchschnittstemperatur für Rheinland-Pfalz lag im März bei 6,3 Grad und damit deutlich über dem Durchschnitt von 4,2 Grad. Mit einer Niederschlagsbilanz von aufgerundet 30 Litern pro Quadratmetern war Rheinland-Pfalz das niederschlagsreichste Bundesland. Das langjährige Mittel für März liegt in Rheinland-Pfalz bei 65 Litern pro Quadratmetern.

