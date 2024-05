Freizeit Sonnenwetter lockt viele Menschen ins Freie - es bleibt warm

Endlich Sonne und Wärme im Norden: Zahlreiche Menschen haben am 1.-Mai-Feiertag die sommerlichen Temperaturen und den strahlend blauen Himmel genossen. Viele von ihnen zog es dabei in die Parks und an Flüsse und Seen. So waren beispielsweise auf der Außenalster in Hamburg viele kleine Segelboote unterwegs und Menschen ließen sich auf Stühlen und Liegestühlen sitzend die Sonne ins Gesicht scheinen. Am Nachmittag hatte der Deutsche Wetterdienst in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein rund 26 Grad Celsius registriert.