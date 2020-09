Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und Saarland

Weinlese der Rebsorte „Sauvignon Blanc“ in Rhodt unter Rietburg. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz/Saarbrücken Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet zum Wochenbeginn viel Sonne im Süden, im Norden hingegen Wolken und Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, liegen die Höchstwerte am Montag zwischen 18 und 23 Grad.

Bei viel Sonne und wenig Wolken bleibt es trocken.