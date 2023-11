Auszeichnungen „Sonne und Beton“ gewinnt den Günter Rohrbach Filmpreis 2023

Die Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung vergibt den Preis in Zusammenarbeit mit der Stadt Neunkirchen in diesem Jahr zum 13. Mal. Mit ihm erinnert sie an den am 23. Oktober 1928 in Neunkirchen geborenen Filmproduzenten Günter Rohrbach („Das Boot“). An dem Wettbewerb können deutschsprachige Spielfilme mit einer Länge von mindestens 80 Minuten teilnehmen, die das Thema „Arbeitswelt und Gesellschaft“ behandeln. In diesem Jahr wurden 64 Filme eingereicht. Jurypräsident war der Schauspieler und Regisseur Michael „Bully“ Herbig („Der Schuh des Manitu“).