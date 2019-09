Sonne satt im September im Saarland

Eine Hummel sitzt auf der Blüte einer Sonnenblume und sammelt Nektar. Foto: Wolfgang Kumm/Archiv.

Offenbach Sonniger war es nur noch in Baden-Württemberg: Beinahe 180 Stunden hat die Sonne im September über dem Saarland gestrahlt. Damit war das Land das zweitsonnenreichste in ganz Deutschland. Dies geht es der Wetterbilanz für den Monat vor, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag veröffentlichte.

