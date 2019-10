Sonne löst Regen und grauen Himmel ab

Die Sonne scheint durch die herbstlich gefärbten Blätter einer Eiche in einem Park. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa.

Offenbach Nach trübem Herbstwetter kommt am Wochenende verstärkt die Sonne nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Außerdem wird es den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge in den kommenden Tagen zunehmend wärmer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Windig bleibt es aber.

Demnach ist es am Donnerstag erst noch wechselhaft bewölkt, teils nass und windig mit starken bis stürmischen Böen. In den Hochlagen seien Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichten maximal 17, in Hochlagen elf Grad. Am Freitag soll es dann schon freundlicher sein.

Im Süden lockere dann die Bewölkung auf, im Norden müsse noch mit vielen Wolken gerechnet werden, erklärten die Meteorologen. Trotzdem sei es meist trocken und es werde etwas wärmer. Bis zu 19 Grad würden erreicht, in den hohen Lagen seien es um 13 Grad. Im Südwesten könne es starke Böen, im Bergland sogar stürmische Böen geben.