Wetter Sonne am Sonntag genießen, Wochenstart bringt Abkühlung

In der Nacht zum Dienstag folgen weitere Regenschauer, die sich in Hochlagen auch mit Schnee vermischen können. Die Tiefstwerte fallen auf 5 und 2 Grad, im höheren Bergland um 1 Grad. Tagsüber geht es am Dienstag so weiter: Es gibt Wolken, Schauer und in Gipfellagen auch Schneeregen oder Graupel. Es wird kühl bei Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad in Hochlagen und 12 Grad entlang des Rheins.