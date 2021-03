Sondierungsgespräche für neue Ampel-Koalition laufen

Mainz Nach der Landtagswahl haben SPD, Grüne und FDP in Rheinland-Pfalz mit Sondierungsgesprächen über eine neue Ampel-Koalition begonnen. „Die Gespräche sind in dieser Woche angelaufen“, sagte SPD-Sprecher Timo Haungs am Donnerstagmorgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Einzelheiten zu den Schwerpunkten, dem Ort und den Terminen nannte er nicht. SPD-Landeschef Roger Lewentz hatte nach der Wahl angekündigt: „Erst werden die inhaltlichen Punkte miteinander besprochen, und dann kommt erst Ressortzuschnitt und Personal.“

Die SPD in Rheinland-Pfalz will den Koalitionsvertrag nach Möglichkeit bei ihrem Parteitag am 2. Mai verabschieden, die Grünen planen dafür den 15. Mai ein. Am 18. Mai konstituiert sich der neue Landtag.