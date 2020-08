Sondervermögen: AfD will Verfassungsmäßigkeit prüfen lassen

Uwe Junge (AfD), Abgeordneter seiner Partei in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische AfD-Landtagsfraktion will prüfen lassen, ob das von der Ampelkoalition geplante Sondervermögen zur Bekämpfung der Corona-Krise verfassungswidrig ist. Das kündigte Fraktionschef Uwe Junge am Dienstag in Mainz an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Einzelne Ausgaben etwa im Bereich Gesundheit seien zwar richtig, doch es stelle sich die Frage, ob das Paket in seiner Gesamtheit notwendig und die Finanzierung gesetzeskonform sei. „Die Verfassungskonformität bleibt zu prüfen,“ sagte Junge. Er verwies auf die hessische AfD-Landtagsfraktion, die bereits erste Schritte zur verfassungsrechtlichen Klärung dieser Frage in einem ähnlichen Fall eingeleitet habe.

Für die am Donnerstag geplante Haushaltsdebatte im Landtag kündigte Junge an, die AfD werde den Nachtragshaushalt „wegen der mangelnden Zweckgebundenheit zur Bekämpfung der Corona-Krise, aber auch aufgrund der dubiosen Finanzmethode“ ablehnen. Stattdessen forderte er, die Haushaltssicherungsrücklage in Höhe von einer Milliarde Euro aufzulösen. „Diese ist nämlich genau zu diesem Zweck gebildet worden. Es ist daher nicht ersichtlich, warum dies nicht angetastet wird.“ Durch die Auflösung würde sich die Kreditaufnahme um eine Milliarde Euro reduzieren.

Die finanzpolitische AfD-Sprecherin Iris Nieland forderte die Landesregierung zum Sparen auf etwa bei „Selbstdarstellungsmaßnahmen“ oder „grünen Spielwiesen“ wie der Förderung von Photovoltaikanlagen auf Carports. Der Haushalt biete bei genauerer Betrachtung Einsparmöglichkeiten von etwa 650 Millionen Euro, sagte Junge.