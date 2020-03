Sondersitzung: „Größte Herausforderung der Geschichte“

Mainz Mit einem Appell zur Gemeinsamkeit hat Landtagspräsident Hendrik Hering am Freitag eine Sondersitzung des rheinland-pfälzischen Parlaments eröffnet. „Wir stehen aktuell gemeinsam vor der größten Herausforderung in der Geschichte unseres Bundeslands“, sagte der SPD-Politiker.

Unter dem Applaus des aus Gründen des Infektionsschutzes auf etwa 60 Abgeordnete verkleinerten Plenums bedankte sich Hering „bei allen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten“. Dabei nannte er Ärzte, Pfleger, Mitarbeiter im Gesundheitswesen, in Apotheken, im Einzelhandel, in Logistik und Sicherheitsbehörden“. Diese Wertschätzung müsse auch nach der Corona-Krise erhalten bleiben, sagte Hering.