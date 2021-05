Sonderimpfaktion in Worms und Ludwigshafen

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung will Mitte nächster Woche bis zu 5000 Menschen in Worms und Ludwigshafen zusätzlich gegen das Coronavirus impfen. Bei der Sonderaktion werde Johnson&Johnson gespritzt, bei dem nur eine Impfung für den vollständigen Schutz notwendig ist, kündigte der neue Landesimpfkoordinator, Daniel Stich, am Freitag in Mainz an.

Geimpft werden solle mit Hilfe von Sozialarbeitern und Deutschem Roten Kreuz in den Quartieren mit besonders vielen Infektionen. „Wir wollen gezielt in diese Brennpunkte gehen“, sagte Stich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Worms und Ludwigshafen liegt derzeit deutlich über dem Landesdurchschnitt und der anderen Kommunen und Kreise, nur knapp unter der Schwelle zur Bundes-Notbremse von 100.