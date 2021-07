Sonderförderung für Wasserversorgung im Katastrophengebiet

Mainz Rheinland-Pfalz hat ein Sonderförderprogramm für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im Katastrophengebiet aufgelegt. Damit könnten Kommunen in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen sofort mit dem Wiederaufbau beginnen, teilte das Klimaschutzministerium am Donnerstag mit.

Leitungen zur Wasserversorgung und zur Entsorgung von Abwässern wurden „von der immensen Kraft der Wassermassen weggerissen, Kläranlagen überflutet und zerstört“, sagte Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne). Für das Sonderförderprogramm gelte bis Ende des Jahres ein vereinfachtes Antragsverfahren, „die Kommunen können die Mittel ohne förmliches Vergabeverfahren verausgaben“. Das Ministerium arbeite mit Hochdruck an einer systematischen Bestandsaufnahme der Schäden an der Infrastruktur der Wasserwirtschaft und stehe in engem Kontakt mit den Versorgungsunternehmen in den betroffenen Gebieten.