Sonderaktion mit 30.000 Impfdosen für junge Menschen

Mainz Studierende, Azubis und andere junge Menschen in Rheinland-Pfalz werden von diesem Mittwoch an bei einer Sonderaktion gegen das Coronavirus geimpft. Die Landesregierung stellt für die einwöchige Aktion rund 30.000 Dosen Biontech zur Verfügung.

Die Impfungen an den sechs Hochschulorten in Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Ludwigshafen, Mainz und Trier stehen allen 18- bis 27-Jährigen offen, die entweder an einer Hochschule eingeschrieben sind oder ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben.