Sommerwetter zum Sommerstart an Rhein, Mosel und Saar

Quellwolken ziehen über eine Wiese. Foto: Silas Stein.

Offenbach Viel Sonne, wenige Wolken und hohe Temperaturen: Zum meteorologischen Sommerbeginn am Samstag zeigt sich das Wetter an Rhein, Mosel und Saar von seiner besten Seite. „Am ganzen Wochenende kann man jederzeit schwimmen oder grillen“, sagte der Meteorologe Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag.

Das Wetter werde trocken und freundlich, Gewitter seien am Wochenende noch nicht zu erwarten. In der neuen Woche soll es sommerlich warm bleiben, aber die Meteorologen erwarten auch Regen und Gewitter.

Am Samstag klettern die Temperaturen auf maximal 29 Grad. Es ist heiter und trocken, nur vereinzelt zeigen sich Quellwolken. Am Sonntag wird vielerorts die Hitzemarke geknackt: An den Flüssen Rhein und Mosel sowie im Saarland steigen die Temperaturen auf maximal 31 Grad. In anderen Landesteilen liegen die Werte knapp unter 30 Grad. In den Ballungsgebieten bleibe es auch in den Nächten mild, sagte DWD-Meteorologe Beyer. „Man kann also abends länger draußen sitzen.“