Wetter Sommerwetter treibt viele Menschen nach draußen

Strahlender Sonnenschein hat am Samstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland viele Menschen vor die Tür gelockt. Bei Temperaturen weit über 20 Grad zog es etwa in Mainz zahlreiche Menschen zu Wanderungen und Spaziergängen in die Weinberge im Stadtteil Laubenheim. Oft waren in Rheinhessen zudem Motorräder und Cabrios auf den Straßen zu sehen.