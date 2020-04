Sommersemester beginnt digital

Konrad Wolf (SPD), Wissenschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Mainz Das Sommersemester in Rheinland-Pfalz beginnt größtenteils mit digitalen Veranstaltungen. Für mündliche Prüfungen und Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- oder Arbeitsräume erforderten, können die Hochschulen in Ausnahmefällen und unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ab Anfang Mai geöffnet werden, teilte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Freitag in Mainz mit.

Die Bibliotheken werden neben der Digital-Leihe bis spätestens 27. April einen Ausleihbetrieb ermöglichen. Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen seien dabei umzusetzen. Forschungsvorhaben, die aufgrund der bisherigen Regelungen nicht fortgeführt werden konnten, sollen - ebenfalls unter strenger Beachtung der Abstands- und Hygienevorschriften - fortgesetzt werden. Über Einzelheiten entscheiden die Standorte.

„Das digitale Semester kann kommen. Wir sind in Rheinland-Pfalz gut aufgestellt“, sagte Wolf. „Ich erlebe eine Aufbruchstimmung, die ich so in den mühsamen Fortschrittsjahren der Digitalisierung noch nicht erlebt habe.“

Die Termine für das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren für grundständige Studiengänge für das Wintersemester 2020/2021 würden von den Hochschulen baldmöglichst bekannt gegeben. Für Studiengänge, bei denen die Zulassung über das bundesweite Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) erfolgt, werde der Vorlesungsbeginn für Anfänger voraussichtlich auf den 2. November festgelegt.