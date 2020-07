Sommerschule: Zwei Ferienwochen fürs Lernen

Mainz Deutsch und Mathe statt Freibad und Ausflüge - unter dem Eindruck der coronabedingten Schulschließungen haben das Bildungsministerium und die Kommunen ein besonderes Nachhilfe-Angebot auf die Beine gestellt.

Rund 20 000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz nehmen ab Montag an einer einwöchigen Sommerschule teil. Dabei sollen sie in der letzten oder vorletzten Ferienwoche täglich drei Stunden lang Lerninhalte nachholen, die sie wegen der coronabedingten Schließung der Schulen im Frühjahr versäumt haben. Landesweit haben die kommunalen Schulträger nach Angaben des Bildungsministeriums 345 Angebote für die 1. bis 8. Klasse gemeldet, teilweise noch untergliedert in mehrere Kurse.