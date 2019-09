Sommerliches Wochenende mit bis zu 26 Grad erwartet

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich noch einmal auf ein sommerlich warmes Wochenende einstellen. Bereits am Freitag werde es sonnig und bis zu 21 Grad warm, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

