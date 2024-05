Wetter Sommerliches Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird sommerlich warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte für Samstag einen Temperaturanstieg auf 24 bis 27 Grad voraus. Dabei bleibt es heiter und trocken. In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 9 Grad, in Tallagen bis 6 Grad.