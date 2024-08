Wetterbericht Sommerliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den kommenden Tagen sonniges Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zu Beginn der neuen Woche erreichen die Temperaturen am Montag 21 bis 26 Grad, wie der DWD mitteilte. Dabei soll es heiter bis sonnig werden und trocken bleiben. Die Nacht bringt eine Abkühlung auf 12 bis 7 Grad. Am Dienstag soll es mit Sommerwetter weitergehen: Bei maximal 24 bis 28 Grad rechnen die Meteorologen mit sonnigen und trockenen Bedingungen.