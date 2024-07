Reiseverkehr Sommerferien: ADAC warnt vor Staus auf Autobahnen

Demnach sind in den beiden Bundesländern vor allem die A3, die A6 sowie die A61 betroffen. In seiner Stauprognose macht der ADAC auch auf zwei Baustellen aufmerksam: auf der A6 (Kaiserslautern - Metz/Saarbrücken) in beiden Richtungen zwischen Sankt Ingbert-West und Saarbrücken-Fechingen sowie auf der A8 (Karlsruhe - Saarlouis) ebenfalls in beiden Richtungen zwischen Kreuz Neunkirchen und Neunkirchen-Oberstadt.