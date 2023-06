Militär Soldaten trainieren schnelle Versorgung von Verletzten

Soldatinnen und Soldaten müssten sich im Ernstfall auf die Hilfe ihrer Kameraden verlassen können. „Der Sanitätsdienst ist ein wichtiger Faktor für Moral und Motivation. Sich in eine Gefahr zu begeben, wohl wissend, dass niemand im Bedarfsfall zum Retten kommt, grenzt eher an Tollkühnheit als an Mut“, sagte der Referatsleiter im Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr in Koblenz.