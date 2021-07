Solarpflicht für Gewerbe-Neubauten und Parkplätze geplant

Mainz Rheinland-Pfalz will bis spätestens 2040 klimaneutral werden. Gleich das erste Gesetz der neuen Ampel-Koalition befasst sich mit dem Ausbau der Solarenergie. Es ist aber nur ein Baustein von vielen.

Photovoltaikanlagen sollen auf den Dächern gewerblich genutzter Neubauten und auf Parkplätzen für mehr als 50 Fahrzeuge in Rheinland-Pfalz ab 2023 Pflicht sein. „Für das Klima steigen wir aufs Dach“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Donnerstag bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfs der drei Ampel-Fraktionen in Mainz. Es soll - weniger als zwei Monate nach der konstituierenden Sitzung des Landtags - als erstes neues Gesetz in der Wahlperiode in der kommenden Woche in den Landtag eingebracht und nach der Sommerpause Ende September verabschiedet werden.