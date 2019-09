Sohn erschossen: Urteil gegen 66-Jährigen rechtskräftig

Saarbrücken Das Urteil des Landgerichts Saarbrücken gegen einen 66-jährigen Mann, der seinen Sohn erschossen hat, ist rechtskräftig. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Das Gericht hatte den Mann in der vergangenen Woche wegen Totschlags in einem minderschweren Fall zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der Saarländer hatte seinen Sohn am Neujahrstag 2018 in Beckingen (Kreis Merzig-Wadern) mit drei Schüssen getötet.