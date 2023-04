Rheinland-Pfalz-Kreis Sohn bedroht Mutter mit Schusswaffe

Großniedesheim · Ein 35-Jähriger soll seine Mutter mit einer Waffe bedroht haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen Mutter und Sohn am Sonntag im Auto in Streit geraten sein, woraufhin der 35-Jährige eine Schusswaffe gezogen habe.

17.04.2023, 11:34 Uhr

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Die 64 Jahre alte Frau erstattete daraufhin Anzeige gegen ihren Sohn. Spezialkräfte seien beim Beschuldigten in Großniedesheim (Rhein-Pfalz-Kreis) angerückt und konnten ihn den Angaben der Polizei zufolge widerstandslos festnehmen. Die Beamten stellten zudem die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Mann wurden Verfahren wegen Bedrohung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. © dpa-infocom, dpa:230417-99-343376/3

(dpa)