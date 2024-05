Internet Software-Update führt zu Netzstörung beim Mobilfunker 1&1

Der Mobilfunker 1&1 hat mit einem Problem in seinem neuen Handynetz zu kämpfen. Zunächst hatte ein Software-Update am Montag zu einer technischen Störung geführt, die im Tagesverlauf behoben worden ist, wie das Unternehmen am Dienstag in Montabaur mitteilte. Von dieser Störung seien circa vier Prozent der rund 12 Millionen Kunden betroffen gewesen. „Als Nachwirkung des Vorfalls kam es heute Morgen in Teilen des Netzes erneut zu Einschränkungen.“ Man arbeite mit Hochdruck daran, diese zu beseitigen.